Modena calcio, arriva il difensore Coccia e inizia il ritiro

Lorenzo Coccia è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. È stato completata tutta la procedura riguardante il tesseramento, il difensore classe 2002 ha firmato un contratto triennale.Lorenzo è un investimento per il futuro, ha giocato due anni nel settore giovanile della Roma e quattro nel vivaio del Frosinone. Nell’ultimo torneo ha indossato la maglia del Follonica Gavorrano.Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena danno il benvenuto a Lorenzo.Si comunica inoltre la risoluzione consensuale del contratto del difensore Federico Gulinelli, Federico nella scorsa stagione era alla Giana Erminio.Da sabato pomeriggio il Modena calcio a Fanano, e la squadrà rimarrà in ritiro fino al 23 luglio.Gli allenamenti allo stadio Lotta sono a porte aperte, salvo eccezioni che saranno precedentemente comunicate.In ritiro verranno giocate sei amichevoli, questi gli orari e i prezzi d’ingresso comunicati dall’organizzazione locale:10 luglio Modena-Cimone Calcio 5 euro prezzo unico13 luglio Modena-Rappresentativa Montagna 5 euro prezzo unico16 luglio Modena-Formigine 10 tribuna, 5 prato19 luglio Modena-Castelvetro 5 prezzo unico22 luglio Modena-Fiorenzuola 10 tribuna, 5 prato23 luglio Modena-Lucchese 10 tribuna, 5 pratoDurante le partite è consigliato l’uso della mascherina all’interno dell’impianto.

