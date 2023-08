Modena calcio, arriva Riccio, e sabato il Pisa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nato a Napoli, Riccio inizia a tirare i primi calci nello Sport Village di Qualiano, dove resta per 8 anni, prima di approdare da 14enne nel Settore Giovanile della Juventus. Nei suoi primi due anni in bianconero si mette subito in mostra, e vince lo Scudetto in Under 15 nella stagione 2016/17, mentre l’annata successiva arriva il secondo posto con l’Under 16. Il difensore continua poi la scalata nel vivaio bianconero, passando per Under 17 e Primavera: il 28 ottobre 2020 arriva anche la prima chiamata tra i grandi, quando il tecnico Andrea Pirlo lo convoca per la sfida di Champions League contro il Barcellona.Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Juventus Next Gen, confrontandosi per la prima volta con un campionato tra i grandi: 58 presenze e una rete, ma anche tanti allenamenti e tre panchine con la formazione di Massimiliano Allegri e del collaboratore tecnico Paolo Bianco.Quest’estate, Riccio ha esordito con successo in prima squadra, disputando tutti e 90’ i minuti dell’amichevole giocata a Londra con l’Arsenal.Centrale che presenta le caratteristiche del difensore moderno, abile sia in marcatura che in fase d’impostazione, vanta anche 33 presenze nelle nazionali giovanili azzurre, e ha ottenuto nel 2019 un secondo posto agli Europei Under 17, oltre ai quarti nei mondiali di categoria nello stesso anno.Sul campo, ultime ore di preparazione in vista della gara di sabato contro il Pisa. Fino ad ora sono 2300 biglietti di cui 1200 nel settore ospiti (che chiude domani alle ore 19) i biglietti venduti. Per la curva Montagnani restano disponibili solo 600 tagliandi.Ultime ore per l'acquisto degli abbonamenti: la riapertura straordinaria chiude domani alle ore 18.