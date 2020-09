Modena calcio, arrivano Scappini e Milesi

Il Modena Calcio ha acquistato a titolo temporaneo annuale, dalla Reggiana, l'attaccante Stefano Scappini. Il giocatore, in regola con gli attuali protocolli sanitari, ha già svolto il primo allenamento con la squadra gialloblù. I canarini hanno perfezionato l'accordo anche per il tesseramento del difensore 27enne Luca Milesi, per Milesi si tratta di un ritorno dopo l'esperienza del 2017. Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Michele Mignani dopo essersi sottoposto agli esami previsti dal protocollo anti Covid.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.