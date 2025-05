Modena calcio, cala il sipario su un anno deludente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





“Spengono le luci, tacciono le voci” (cit.), finalmente sul campionato del Modena, partito in pompa magna con grandi aspettative, e poi diventato nel finale una lunga e lenta agonia, certificata dalle tre sconfitte patite nelle ultime quattro partite, (di cui tre giocate in casa), proprio nel momento in cui erano alte le aspettative dei tifosi per provare a concludere la stagione in bellezza.

Il Modena chiude invece il campionato senza acuti, nella delusione dei tifosi, certificata dai fischi dello stadio indirizzati alla squadra al termine della partita di ieri; una squadra che sul più bello si è squagliata come neve al sole, e rimasta una incompiuta, senza capo né coda; giocatori che, con il raggiungimento della salvezza, non hanno trovato le necessarie forze fisiche e soprattutto mentali per provare a regalare, e regalarsi, la vetrina dei playoff; la mancanza di motivazioni ha sgonfiato il Modena, e la strigliata dell’AD Matteo Rivetti non è servita a rimettere in carreggiata la squadra. Probabilmente questo gruppo di giocatori ha esaurito la sua spinta propulsiva, e forse anche le sue motivazioni, e dovrà essere rinfrescato per ripartire con rinnovato entusiasmo.Cala il sipario sul campo, ed è il momento del silenzio; si apre la fase delle scelte, e, come è stato per il conclave, non è tempo di proclami, ma di riflessioni, analisi, e valutazioni profonde da parte della proprietà, chiamata ora a progettare il futuro possibilmente con meno scommesse, meno esperimenti, e più certezze.La società saprà certamente trarre tutte le necessarie e utili indicazioni da questo finale di campionato decisamente negativo; nonostante la stagione si sia chiusa con l’amaro nella bocca dei tifosi, le ultime gare del torneo hanno comunque fornito utili suggerimenti per le scelte future e oggi più che mai necessarie per rilanciare il progetto Modena.Domani è un altro giorno, e le capacità, le doti, la lungimiranza della proprietà restano oggi l’unica fondamentale bussola per orientarsi nel mare del futuro; la proprietà saprà certamente fare tesoro di questa stagione, per continuare nel proprio processo di crescita.