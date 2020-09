Modena Calcio, campagna abbonamenti ferma in attesa dell'ok a pubblico

Questa mattina nella sala conferenze dello stadio Braglia i vertici del Modena calcio, il direttore generale Roberto Cesati, il direttore operativo Antonio Petti e il responsabile marketing Simone Palmieri, hanno presentato i progetti per quella che in tempi normali sarebbe stata la campagna abbonamenti del Modena Calcio per la stagione 2020/2021.





Simone Palmieri ha spiegato come, in attesa che il governo decida sulle possibilità delle presenze allo stadio per le norme Covid, allo stato attuale non si può aprire la campagna abbonamenti. Quindi, in vista della prima partita di domenica in trasferta a Gubbio, il Modena ha fatto un accordo con Eleven Sports per consentire a tutti i tifosi di vedere per tre mesi a tredici euro tutte le partite del Modena e della serie C.



E' stato inoltre precisato che, nonostante la capienza dello stadio consentirebbe di ospitare ben più tifosi, nel caso in cui il Governo sblocchi l'accesso a mille persone, si procederebbe ad una prevendita ma solo di biglietti. Viceversa, nel caso in cui passasse un principio di proporzionalità rispetto alla capienza dello stadio, allora si potrebbe iniziare a parlare di campagna abbonamenti. Salterebbe in ogni caso la divisione all'interno dello stadio tra curva e altri settori: tutti i settori dello stadio sarebbero disponibili per tutti, così da consentire il giusto distanziamento.