Modena Calcio, Cesati: 'C'è l'accordo su taglio indennità'

Indennità piena a marzo, ma una decurtazione importante per aprile e nel periodo in cui continuerà l'emergenza e lo stop delle attività. Per tutti i tesserati. Giocatori e staff tecnico. Il Direttore Generale del Modena Calcio, Roberto Cesati, nella video-conferenza stampa organizzata nel pomeriggio con gli organi di informazione modenesi, non si sbilancia sull'entità del taglio sulle indennità e, a domanda, prima si limita per due volte a rispondere che si tratta di una riduzione importante, che la percentuale di riduzione è analoga per tutte le fasce di indennità e, sollecitato ulteriormente dalle domande, che tale riduzione si avvicinerebbe a quel 50 per cento applicato per esempio da una società come il Monza. 'C'è comunque soddisfazione per la risposta avuta dai tesserati' - afferma il DG.'Siamo in un momento difficile e tutti siamo consapevoli degli sforzi e dei sacrifici comuni necessari in questa fase'. Una accordo raggiunto al termine di un confronto e di una trattativa che per quanto riguarda la prima squadra è stata condotta, nel ruolo di portavoce, da Perna. E alla fine la decisione è stata unanime. Definito l'accordo sulla decurtazione, sono enormi i dubbi sul futuro del campionato non solo attuale (sul quale ancora non è stata ufficializzata la probabile chiusura, forse si deciderà giovedì nell'assemblea di Lega), ma anche prossimo. 'Si parla di una ripresa, ma a porte chiuse, fino a dicembre o addirittura marzo. Un impatto economico notevole, su tutti i fronti'.