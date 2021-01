Modena calcio, comprato Corradi. Se ne vanno Stefanelli e Laurenti

Il Modena calcio ha acquisito a titolo definitivo il centrocampista Mattia Corradi, 30 anni, proveniente dal Piacenza. In precedenza il neo gialloblù aveva vestito le maglie di Cuneo, Arezzo, Pro Vercelli, Albinoleffe, Mezzocorona e Monza. Corradi ha scelto la maglia numero 14. Il calciatore sarà a disposizione di mister Mignani non appena avrà completato le rituali visite mediche e le procedure anti Covid 19. Sempre oggi il Modena ha rescisso i contratti dei calciatori Nicola Stefanelli e Gianluca Laurenti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.