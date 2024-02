Modena calcio: Di Stefano e Guarino ultimi acquisti del mercato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nato a Catania, Di Stefano entra presto nel Settore Giovanile del club della sua città per essere quindi ingaggiato dalla Sampdoria nel gennaio del 2019, appena 17enne: chiude la stagione nell’Under 17 blucerchiata, realizzando 7 reti in 9 presenze. L’anno successivo nell’Under 18 del club genovese il bottino è di 4 gol in 15 partite. Il salto di qualità e le grandi potenzialità vengono messe in evidenza nel principale torneo Primavera, trovando ben 34 gol e 16 assist nell’arco di 2 stagioni: diverse volte è aggregato alla prima squadra per allenamenti e test amichevoli.

Nella passata stagione l’attaccante siciliano ha disputato la sua prima annata tra i grandi, con la maglia del Gubbio in Serie C: i 9 centri in 30 partite lo rendono uno dei protagonisti dell’ottima stagione degli umbri, culminata con i playoff (nei quali realizza 2 gol). Nell’estate 2023 l’approdo al Lecco, per la prima esperienza in Serie B: sul lago ha collezionato 13 presenze, con un gol e due assist. E adesso il Modena.



E’ ufficiale l’arrivo al Modena F.C. di Gabriele Guarino, classe 2004, acquistato a titolo temporaneo dall’Empoli F.C.



La storia. Difensore centrale, nasce a Molfetta e cresce nella squadra della sua città natale, l’Audace, per poi approdare a 12 anni al Bari. Dopo due stagioni nel Settore Giovanile del club pugliese ci punta l’Empoli, che lo acquista nel settembre del 2020: con i toscani disputa un’annata in Under 17, poi nel 2021/22 inizia la stagione in Under 18 e la chiude in Primavera, un campionato nel quale ha militato anche nell’ultima annata (per un totale di 30 presenze e 4 gol).



Nella stagione in corso è stato aggregato alla prima squadra azzurra, con 13 panchine in Serie A.



Azzurro. Guarino ha un importante trascorso nelle nazionali giovanili dell’Italia: nella scorsa estate ha disputato – da titolare – tutte le 9 partite del Mondiale Under 20, competizione nella quale la selezione di Carmine Nunziata è arrivata al secondo posto. In precedenza aveva collezionato 6 presenze nella Nazionale Under 18 e 3 nell’Under 19, mentre l’ottimo Mondiale gli è valso anche l’esordio in Under 21, nel novembre 2023.





La Lega di Serie B ha ufficializzato gli orari dalla 29^ alla 33^ giornata di campionato 2023-24.



Nel dettaglio il calendario dei gialloblù dal 9 marzo al 12 aprile: 2 trasferte e 3 gare all’Alberto Braglia, con il primo anticipo serale al venerdì del torneo e… il pranzo di pasquetta allo stadio.



29^ giornata > Modena-Feralpisalò: sabato 9 marzo, ore 14.



30^ giornata > Cittadella-Modena: sabato 16 marzo, ore 16,15.



31^ giornata > Modena-Bari: lunedì 1 aprile, ore 12,30.



32^ giornata > Ternana-Modena: sabato 6 aprile, ore 14.



33^ giornata > Modena-Catanzaro: venerdì 12 aprile, ore 20,30.