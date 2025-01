Modena, calcio Dilettanti: quanti colpi di mercato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partiamo dalla Serie D, dove il Cittadella ha ufficialiccato il difensore ex Carpi Matteo Boccaccini ('93) arrivato dal Castelfdardo, mentre l'ormai ex portiere dei biancoblù Albieri si è accasato al Sasso Marconi.Nicolò Scalini (c '95), ex Lentigione, Forlì, Riccione, Sammaurese tra le altre, è un nuovo giocatore del Progresso.In Eccellenza, il Terre di Castelli dopo il difensore Dembacaj tornato dal Mestre, ha ufficializzato il forte centrocampista albanese Arber Hasanaj ('98),, proveniente dalla Sammaurese ed ex Progresso, Corticella e Castelfranco. Ma la notizia del giorno, tra l'altro prevista, è la partenza di Malo, che a questo punto andrà al Solarolo.Lo Scandiano ha tesserato Davide Bonacini (‘03), ex Bagnolese, rientrato dall'estero.In Promozione, la Pieve Nonantola ha ufficialiccato Nicola Timperio ('03) dallo Scandiano ed ex Castelfranco. Allo United Carpi è ufficiale il nuovo attaccante Giuseppe Prince Addae Gyapong ('94), dalla Governolese ed ex Fabbrico, S.Felice e Reggiolo (gran colpo).