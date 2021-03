Modena calcio, domani il derby col Carpi

Il campionato di serie C prosegue a ritmo serrato e, dopo il turno infrasettimanale, il Modena torna in campo domani sera, a Carpi, calcio d’inizio al Cabassi alle ore 20.30, per disputare la terza gara in otto giorni.La bella vittoria di mercoledì scorso al Braglia contro l’Imolese per 3 a 1 ha visto il ritorno al gol di Scappini, marcatura auspicata su queste colonne nel pezzo di presentazione della gara, e ha scacciato i fantasmi che subito si erano addensati sui gialloblù dopo la pesante sconfitta di Perugia.Il Modena ha risposto da grande squadra, dando un importante segnale anche dal punto di vista caratteriale, perché si è subito ripreso i tre punti che gli hanno consentito di rimanere in scia alle altre avversarie.La gara di domani si presenta come l’ennesimo importante crocevia per entrambe le formazioni; al Modena servono i tre punti, per proseguire la striscia di vittorie e continuare ad avvicinarsi alla vetta; anche al Carpi servirebbe il risultato pieno, perché i biancorossi stanno pericolosamente scivolando verso i bassifondi della classifica; da questo punto di vista dunque non mancano gli spunti di interesse.A ciò si aggiunga la rivalità tra “cugini”; è certamente un derby perché mette di fronte due squadre della stessa provincia e che distano pochi chilometri di distanza; molti tifosi gialloblu tuttavia hanno sempre snobbato questa gara, alla quale non viene riconosciuto lo “status” vero e proprio di derby.La rivalità è però cresciuta negli ultimi anni, che hanno visto il Carpi salire fino alla serie A e il Modena retrocedere in serie D, passando dall’onta del fallimento.Certamente è una gara molto attesa e molto sentita da entrambe le tifoserie, una di quelle che possono valere una stagione, per mille motivi, e al proposito dispiace che la pandemia da covid e le norme di contrasto attualmente in vigore impediscano l’accesso allo stadio, perché lo spettacolo, oltre che in campo, sarebbe stato di altissimo livello e certamente assicurato anche sugli spalti da parte di entrambe le tifoserie.Nello scorso campionato, il Modena, ancora guidato da Zironelli, vinse al Cabassi per 1 a 0 con una rete su calcio di rigore trasformato da Tulissi; il ritorno al Braglia non venne disputato a causa della sospensione del campionato per il lockdown in corso.All’andata, al Braglia, il Modena vinse per 2 reti a 1 con gol di Tulissi, ancora su rigore, e con una autorete provocata da una bella iniziativa personale di Monachello.La gara di domani sarà visibile, oltre che sulla solita piattaforma Eleven Sport, anche sul canale Sky Primafila 255, a pagamento.Foto Fiocchi Modena Fc