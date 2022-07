Modena Calcio: ecco i 'numeri' della rosa di Tesser

Questa la numerazione ufficiale del Modena Calcio per la stagione 2022/2023.1 Antonio Narciso, 12 Andrea Seculin, 26 Riccardo Gagno.3 Fabio Ponsi, 4 Antonio Pergreffi, 5 Giorgio Cittadini, 13 Matteo Ciofani, 15 Tommaso Silvestri, 27 Paulo Azzi, 28 Sebastien De Maio, 33 Francesco Renzetti, 77 Matteo Piacentini, 96 Shady Oukhadda.6 Luca Magnino, 7 Edoardo Duca, 8 Nicola Mosti, 10 Luca Tremolada, 16 Fabio Gerli, 19 Romeo Giovannini, 20 Mario Gargiulo, 21 Marco Armellino, 23 Thomas Battistella, 43 Simone Panada,9 Nicholas Bonfanti, 11 Diego Falcinelli, 18 Mattia Minesso, 70 Fabio Abiuso, 99 Davide Diaw.Sabato 30 luglio prima conferenza pre-partita di mister Tesser. Allo stadio Braglia in vista dell'incontro di domenica di Coppa Italia contro il Catanzaro. Aggiornamenti, qui, dalle ore 12

