Modena Calcio, ennesimo capolavoro

Fenomenale, infinito Modena; squadra e società ormai senza aggettivi. I gialli vincono a Bolzano (2 a 0, Bonfanti e Scarsella) e conquistano la supercoppa di serie C; la società aveva detto che avrebbe giocato questo torneo per vincerlo ed è stata di parola.I gialli realizzano una fantastica doppietta, campionato e supercoppa, e possono legittimamente essere considerata la squadra più forte dell’intera Lega Pro.Per vincere la supercoppa i gialli sfatano il tabù Bolzano e realizzano un capolavoro che può essere ritenuto un altro record; il Modena infatti dai tre precedenti disputati al Druso era sempre uscito sconfitto. Non solo. Il SudTirol, nella stagione regolare, nelle 19 partite casalinghe disputate non era mai stato sconfitto sul proprio terreno, subendo solamente 3 reti nelle 19 gare interne disputate, consolidandosi come una difesa imperforabile.Il mister Tesser colleziona un altro trofeo, dato che aveva già vinto la supercoppa di serie C alla guida del Novara (2010) e alla guida del Pordenone (2019); la società invece ribadisce le proprie qualità e le proprie doti di programmazione, dato che ha vinto sul campo al primo anno di gestione, una vera e propria impresa assolutamente non scontata, anzi ancora più difficile viste le enormi aspettative che si erano create e soprattutto per come era iniziato il campionato.La stagione dei gialli si chiude qui; in settimana sono previsti alcuni incontri tra mister e dirigenza per discutere dei primi approcci e delle prime valutazioni in vista della prossima stagione, che quest’anno comincerà prestissimo.L’assemblea della Lega di Serie B ha infatti già deliberato il calendario della stagione 2022/2023 a cui parteciperà anche il Modena dopo sei anni di assenza. Il campionato Serie B giocherà anche durante i mondiali del Qatar: questo determinerà un minor numero di turni infrasettimanali, solo due; il campionato comincerà il 13 agosto 2022, per concludersi il 19 maggio 2023; si giocherà anche nel boxing day, il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, data che coinciderà con la fine del girone di andata. Il campionato osserverà la pausa invernale dal 27 dicembre al 13 gennaio, data di inizio del girone di ritorno.Per i malati di calcio, rimangono le finali dei playoff di serie C, che cominciano il 17 maggio, ma al Modena non interessano.