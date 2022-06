Modena Calcio: al via la campagna abbonamenti, dal 9 ritiro a Fanano

La squadra si ritroverà al Braglia il 4 luglio, quando inizierà una settimana di preparazione che anticiperà l'avvio del ritiro a Fanano, previsto dal 9 al 23 luglio. Per ora nessuna amichevole programmata ma quelle che ci saranno vedranno, per i limiti dell'impianto del comune montano, soltanto incontri con rappresentative locali. Nessun accordo, per ora, con squadre big per incontri estivi.Dalle ore 10 del 24 giugno parte invece la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione in serie B, collegata anche alla messa on-line della versione rinnovata del sito web nel quale campeggia già il nuovo logo con il canarino presentato oggi allo stadio Braglia, dove continuano i lavori per adeguare alcuni spazi e strutture ai nuovi standard della serie B.E Carlo Rivetti, Presidente, mette le mani avanti sulla stagione. 'Non puntiamo al doppio salto ma puntiamo a fare un buon campionato di serie B'. Del resto Rivetti punta in alto, dichiaratamente ambizioso, una che - dice - sogna per necessità ma ha sempre fatto capire di volere puntare ad una crescita strutturata, capace - dice - di portare la squadra ad alti livelli nazionali e non solo. 'Insieme a motori, aceto balsamico e alle tante eccellenze, vorrei che Modena fosse famosa anche per il calcio'Gi.Ga.