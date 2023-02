Modena Calcio, il DS Vaira confermato fino al 2025

Nel frattempo è partita la prevendita per la prossima gara in casa, la 27esima di campionato, Modena-Ascoli, mercoledì 1 marzo alle ore 20,30. Biglietti disponibili fino all'inizio della gara.PUNTI VENDITA:sito web https://modenacalcio.vivaticket.it/punti vendita Vivaticketbiglietteria esterna stadio Braglia – SOLO IL GIORNO DELLA PARTITA dalle 18:00 alle 21:00Nella foto, a destra, Davide Vaira, insieme a Matteo Rivetti

