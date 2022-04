Modena calcio, è il giorno del primo match point

Alle 17.30 allo stadio Braglia comincia il lungo countdown, per gli ultimi appassionanti e intensi 270 minuti del campionato; i gialli lanciano la volata verso il traguardo finale.Arriva l’Imolese, penultima in classifica a quota 31 (ma con una penalizzazione di 2 punti); gli ospiti hanno giocato in trasferta 17 gare, ottenendo 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, condite da 17 reti segnate e 31 subite.E’ il primo match-point a disposizione del Modena, che con una sola combinazione favorevole di risultati potrà essere promosso al termine della gara; in caso di vittoria del Modena e contemporanea sconfitta dei cugini impegnati in trasferta contro la Fermana, i gialli salirebbero a + 7 e diventerebbero irraggiungibili nelle ultime due rimanenti gare. Ogni altra combinazione di risultati rimanderebbe il verdetto alle gare successive.Ma oggi è il momento di pensare solo alla partita; i cugini sono impegnati a Fermo contro una formazione bisognosa di punti salvezza, e che, ironia della sorte, ha come propri colori sociali il giallobù; chissà che non sia un segnale di buon auspicio.Il Modena però deve pensare a se stesso, giocare in modo sciolto, fluido, con impegno, determinazione e cattiveria agonistica, senza fare calcoli, cercando di aggredire l’avversario e di fare la partita fin da subito; i conti si faranno alla fine, al termine dei 90 minuti; servirà massima concentrazione e applicazione fin da subito, e sarà necessario gettare il cuore oltre l’ostacolo nel corso di tutti i novanta minuti.La società ha organizzato un momento di festa per proseguire le celebrazioni dei 110 anni; birra gratis per tutti i tifosi, che saranno numerosissimi. La prevendita è andata a gonfie vele, e sugli spalti del Braglia sono attesi oltre diecimila spettatori, un pubblico da record pronto a spingere i canarini verso il traguardo.Per la formazione, sicuro il rientro di capitan Pergreffi, che ha scontato il turno di squalifica, al centro della difesa a fianco di Silvestri; a sinistra confermato Azzi mentre a destra quasi certo il rientro di Ciofani al posto di Oukhadda; In mezzo sicuri Gerli e Scarsella, mentre resta da valutare fino all’ultimo Armellino, uscito domenica anzitempo per un guaio muscolare; se non dovesse farcela, al suo posto pronto Magnino. Davanti c’è la tentazione Bonfanti al primo minuto, ma si va verso la conferma di Minesso punta centrale sostenuto da Tremolada e Mosti.Come sempre, Tesser sceglierà negli ultimi istanti che precedono il calcio di inizio, fissato per le 17.30 allo stadio Braglia.