Modena Calcio, ingaggiato Milesi, in prestito preso Scappini

Sono due le operazioni di mercato formalizzate oggi dal Modena F.C: l'accordo per il tesseramento del difensore Luca Milesi (classe 1993), ed il prestito, dall'AC Reggiana, dell'attaccante Stefano Scappini

Per Milesi si tratta di un ritorno a Modena dopo l'esperienza del 2017. Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Michele Mignani dopo essersi sottoposto agli esami previsti dal protocollo anti Covid19.

Per Scappini, già in regola con gli attuali protocolli sanitari, è già scattato il primo allenamento con la squadra.



Nella foto, Luca Milesi