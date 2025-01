Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nonostante fosse una normale seduta di allenamento, l'evento ha rappresentato un segno tangibile di quanto il Modena Calcio stia facendo emozionare i suoi fan in questa stagione, che si preannuncia importante per le sorti del club emiliano. La squadra di Paolo Mandelli, reduce da un recente recupero di posizioni, si prepara ad affrontare un 2025 cruciale, con l’obiettivo di dare continuità alle ultime prestazioni e di lottare per una salvezza tranquilla, se non per qualcosa di più.

Dopo una giornata di riposo prevista per domani, il Modena riprenderà il lavoro martedì, con un focus intenso sulla preparazione della difficile trasferta di domenica 12 gennaio al 'Renzo Barbera' di Palermo. Un match che si preannuncia impegnativo, contro una squadra tradizionalmente forte come il Palermo, ma che rappresenta anche un'opportunità di crescita per i canarini. La settimana di lavoro che inizierà martedì sarà decisiva per affinare la condizione fisica e mentale, con la speranza di affrontare il ritorno in campo con la giusta determinazione e concentrazione.

La stagione del Modena, quindi, riparte con l'entusiasmo dei suoi tifosi e l'intento di continuare a stupire in un campionato che, come sempre, regala emozioni e sorprese. La forza del gruppo, la vicinanza del pubblico e la determinazione di Paolo Mandelli e dei suoi uomini saranno fondamentali per affrontare al meglio questo 2025.