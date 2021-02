Modena calcio, poker alla Sambenedettese

E' un Modena che vince e convince quello andato in scena oggi allo stadio Braglia nella 26esima di campionato di serie C, girone B. Fin dal primo gol di Spagnoli, al 10° seguito dalla gran botta di Muroni (riproposta in tutta la sua potenza nelle immagini di Eleven Sport ). Poi Monachello e Castiglia. Conta poco, se non per l'orgoglio della bandiera, la rete avversaria, firmata da Lescano, quando ormai il Modena, consapevole della vittoria, aveva abbassato le difeseTerza vittoria consecutiva e tre punti fondamentali per rimanere nella parte alta della classifica in un secondo posto provvisorio, a 50 punti, dietro al Padova, a 53, con una partita in meno.