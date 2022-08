Attenzione e adrenalina: Modena pronto per la prima

Nel giorno in cui è stata ufficializzata la cessione a titolo definito di Tulissi alla Fermana ed il trasferimento di Maggioni alla Juve Stabia, mister Attilio Tesser lancia la gara di domenica 14 agosto, prima di campionato di serie B per il Modena, contro il Frosinone, al Braglia, stadio di casa. Cittadini, unico in difesa a giocare titolare nelle prime due gare di stagione in Coppa Italia, continuerà ad esserci tra gli undici iniziali per la prima al prima al Braglia (ore 20,45). Per la gara di domani Tesser avrà nuovamente a disposizione anche Tremolada, recuperato. Ancora fuori Seculin. Ci sarà Azzi. Attenzione su di lui per le notizie di mercato che non distrarrà dal'obiettivo, assicura Tesser. 'L'attnenzione è sulla partita, non sul resto, lui è concentrato, preparato e carico' sottolinea il mister.

Più che emozionato per l'inizio del campionato ('ne ho vissuti tanti in questa categoria), Tesser si dichiara emozionato e con adrenalina in corspo 'perché iniziamo a giocare con punti in palio, subito importanti'.



Il Frosinone preoccupa? 'E' una squadra sicuramente forte, in avanti ha tra i migliori giocatori della categoria, dovremo fare molta attenzione a non farci sorprendere'

Il tifo? 'Numeri ancora importanti in questa prevendita (1500 i biglietti venduti ieri), nonostante si giochi la vigilia di ferragosto'





La gara con il Sassuolo cosa ha insegnato e quanto serve quella vittoria oggi? 'Abbiamo fatto tesoro del grande entusiasmo e dell'atteggiamento che abbiamo dimostrato e che puntiamo a mantenere domani'



Gi.Ga.