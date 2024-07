Modena Calcio, stagione al via: sabato allenamento con porte aperte ai tifosi, da domenica il ritiro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La nuova stagione del Modena FC scatterà giovedì 11 luglio quando la squadra si radunerà allo Stadio Braglia per iniziare la preparazione in vista del Campionato di Serie B 2024/25.appuntamento per i canarini di Pierpaolo Bisoli è per le ore 16 allo stadio. Il primo allenamento si svolgerà allo Zelocchi alle ore 17. Venerdì 12 luglio test atletici al mattino e allenamento nel pomeriggio.nell'ultimo giorno in città prima della partenza per il ritiro di Fanano, la squadra si allenerà allo Zelocchi alle ore 17.

La seduta sarà aperta al pubblico (ingresso da Viale Monte Kosica a partire dalle ore 16,45). A fine seduta, per i tifosi si prevede anche un breve momento di incontro con i calciatori per foto e autografi. Una bella occasione per far sentire ai canarini il grande calore dei supporters gialloblù alla vigilia della partenza per l’Appennino Modenese. Sarà presente anche lo stand del merchandising con i primi gadget disponibili della nuova collezione 2024/25.



La partenza per Fanano è fissata domenica 14 luglio alle ore 11: il pullman gialloblù partirà dallo Stadio Braglia alla volta di Fanano dove la squadra rimarrà in ritiro fino a sabato 27 luglio. Alle ore 17 di domenica si terrà il primo allenamento al Campo “Lotta” di Fanano.