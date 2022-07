Modena calcio, tesserati Cittadini e Panada

Alla vigilia della partenza per il ritiro di Fanano ufficializzati due nuovi acquisti per la nuova stagione. Oggi pomeriggio al Braglia, il punto con la dirigenza.Giorgio Cittadini e Simone Panada sono infatti ufficialmente giocatori del Modena F.C. È stata completata tutta la procedura riguardante il tesseramento, il difensore Cittadini, classe 2002, arriva in prestito annuale dall’Atalanta ed è un nazionale Under 20. Il centrocampista Panada, classe 2002, arriva in prestito annuale dall’Atalanta ed è capitano della Nazionale Under 20.