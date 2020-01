Modena Calcio, ufficiale: se ne va Duca, in prestito alla Pergolettese

Ora è ufficiale: il Modena calcio, comunica che alcuni minuti fa, è stata perfezionata la documentazione relativa al trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 alla Pergolettese, del centrocampista Edoardo Duca. 'Ad Edoardo per la sua nuova avventura, va il caloroso in bocca al lupo da tutto il club gialloblù' - si legge in una nota.