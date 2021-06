Modena calcio, è ufficiale: Tesser è il nuovo allenatore

E' ufficiale, Attilio Tesser è il nuovo mister del Modena Calcio. La società del presidente Rivetti ha comunicato oggi di aver affidato la conduzione tecnica della squadra gialloblù a Tesser con un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Tesser ad aprile era stato esonerato dal Pordenone dopo avere guidato i neroverdi per tre anni arrivando lo scorso anno alla semifinale di playoff per la serie B. “Sono molto contento – sottolinea il direttore sportivo Davide Vaira - per l’accordo raggiunto con un uomo, aspetto che viene prima dell’essere allenatore, come Attilio. Le sue caratteristiche umane rispecchiano le basi e le idee dell’attuale proprietà gialloblù”.