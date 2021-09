Modena calcio, vittorioso poker a Fermo

Prima vittoria in campionato per i gialloblù di Tesser che si affermano con un brillante e convincente poker a FermoNel primo tempo gran imbucata di Azzi, Scarsella si inserisce bene mettendo la palla alle spalle di Moschin (0-1), con la maglia della Feralpi aveva segnato una rete bellissima.Nella ripresa, Mosti inventa per Minesso, l’ex Perugia segna il suo secondo gol consecutivo dopo la marcatura in Coppa Italia con l’Imolese. Angolo di Di Paola, svetta su tutti Ingegneri per il 3-0 modenese. Il poker lo segna Armellino entrato pochi minuti prima.Dopo la gara di oggi, la squadra riprenderà gli allenamenti martedì mattina quando è in programma una doppia seduta. Sabato prossimo la sfida casalinga con la Virtus Entella (ore 17.30).FERMANA-MODENA 0-4Reti: 26′ Scarsella, 57′ Minesso, 66′ Ingegneri, 85′ ArmellinoFermana (4-4-2): Moschin; Alagna, Rossoni, Blondett, Sperotto (61′ Bolsius); Pannitteri, Urbinati (27′ Mbaye), Capece (61′ Grossi), Mordini; Rovaglia (61′ Nepi), Frediani (80′ Lovaglio). A disposizione: Ginestra, Corinus, Grossi, Cognigni, Bolsius, Bugaro, Pistolesi, Rodio, Mbaye, Graziano, Lovaglio, Nepi. All. DomizziModena (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Ingegneri, Pergreffi, Azzi; Di Paola (82′ Rabiu), Gerli, Scarsella (74′ Armellino); Tremolada (46′ Mosti); Minesso (69′ Giovannini), Marotta (74′ Ogunseye). A disposizione: Narciso, Renzetti, Baroni, Maggioni, Ponsi, Armellino, Rabiu, Duca, Rabiu, Mosti, Bonfanti, Ogunseye, Giovannini. All. TesserArbitro: Sig. Michele Di Cairano di Ariano IrpinoAmmoniti: Azzi, Di Paola, Alagna, Nepi