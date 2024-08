Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Siamo consapevoli che ci troveremo di fronte una corazzata ma nel calcio non esistono partite “ingiocabili”. Ce ne sono però di difficilissime e quella di domani è una di queste. Nel calcio molte volte l’ultima ha battuto la prima, è anche il bello dello nostro sport, tutto dipende dalle motivazioni e dalle situazioni che si creano durante il match, di certo il Modena non entrerà mai in campo già battuto in partenza. Credo che fra le due squadre ci sia un divario tecnico importante, lo sopperiremo con la compattezza, con la capacità di soffrire, con lo spirito di gruppo e con la voglia di rendere orgogliosi i tifosi che saranno al nostro seguito”.

“Ci saranno almeno 500 nostri tifosi al “Maradona”, questo ci inorgoglisce e motiva ancora di più. In questo primo mese di attività si è creato un bel feeling con la nostra tifoseria, c’è una empatia importante. Grande rispetto per queste persone che fanno sacrifici per stare vicino alla squadra”.