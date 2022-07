Modena Calcio: ingaggiato il portiere Andrea Seculin

Andrea Seculin è ufficialmente un calciatore del Modena. Lo ha confermato la società gialloblù che specifica: 'Avendo firmato un preliminare è già stato possibile depositare il suo contratto (annuale con opzione), mentre per altre operazioni - in entrata e in uscita - si attende la modulistica per la stagione 2022-2023'.Foto: Getty Images da Tranfermarkt