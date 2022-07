Modena-Catanzaro 3-1: l'applauso dei 5000 al Braglia

.

Modena apre la nuova stagione così come l'aveva chiuso ovvero vincendo. In uno stadio Braglia con 4616 tifosi vaganti e 31 del Catanzaro, è già festa. Da subito. Il primo gol del Modena arriva al primo minuto. Sullo sviluppo di un corner, Tremolada conferma se stesso con un super-cross e serve in area una palla perfetta per Silvestri che non sbaglia. Il Modena raddoppia al 46' con Diaw, nel primo dei due minuti di recupero. Squadre nello spogliatoio. Il Modena attacca ma spreca. Al 53esimo gol annullato per fuori gioco. Passano 5 minuti e il Catanzaro accorcia le distanze. Errore ingenuo del secondo portiere gialloblù, Seculin che Tesser sceglie dal primo minuto. Il neo acquisto classe 90 non trattiene un tiro debole di Cianci, respinge la sfera nella mischia avversaria in area dove ne approfitta Tentardini che insacca nella rete gialloblù. Il Modena si spinge in avanti ma spreca. Fino a quando ad ottimizzare il tutto si pensa con uno splendido tiro al volo con rotazione di 90 gradi Luca Magnino. I 4600 tifosi gialloblù iniziano a sentire aria di vittoria. Confermata dopo i quattro minuti di recupero finali. Fabio draghi è dominata giorno risulta la squadra applaude sotto la curva. Buona la prima della nuova stagione, nel preliminare di campionato e di campionato. Il Modena passa questo primo step il prossimo appuntamento dal Braglia lunedì prossimo 8 Agosto contro il Sassuolo.