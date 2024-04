Catanzaro spietato, Modena affondato: 1-3 al Braglia, Bianco esce ancora tra i fischi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena entra, con Bianco, nel pallone più totale. Per almeno un quarto d'ora. Frastornato. Il Catanzaro ha in mano la partita ma non ne approfitta. Anche in possesso palla è prudente. Forse troppo. Perché il Modena finisce in area. Siamo al 33'.

Un cross di Santoro viene deviato, Fulignati non trattiene la sfera che rimane in gioco. Ci prova Palumbo responto da Petriccione, irrompe Tremolada che con con un missile insacca.

Si chiude il primo tempo e il secondo, nonostante le attesa, si apre senza cambi. Il ritmo è subito alto. Opportunità per Duca, ma Fulignati si oppone in uscita bassa. Da qui genera il contropiede micidiale. Cavalcata Iammello e Ambrosino. Quest'ultimo, servito, insacca con un destro. Ma l'azione è da rivedere al Var. Il sospetto fuorigioco viene confermato. Gol annullato. Il Modena non si perde d'animo. Ma le speranze si spengono poco dopo. Su assist i Sounas, Iemmello realizza la sua doppietta. Partita ipotecata. L'ultima, e di fatto unica occasione del secondo tempo, arriva al 71'. Un buon Corrado, entrato al posto di Cotali, tira forte alla sinistra di Fulignati che impatta con il volto.



Entrano i soccorsi. Tre minuti steso a terra fuori campo e si rinizia. Ma il risultato non cambia più. La partita si chiude dopo 6 minuti di recupero con Bianco che esce di nuovo tra i fischi.





TABELLINO

MODENA-CATANZARO 1-3





Reti: 16′ Iemmello, 25′ Vandeputte, 34′ Tremolada, 69′ Iemmello





Modena (3-4-2-1) Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi; Santoro, Palumbo, Magnino (78′ Battistella), Cotali (63′ Corrado); Duca (78′ Manconi), Tremolada; Gliozzi (63′ Abiuso); A disposizione: Gagno, Leonardi, Riccio, Oukhadda, Corrado, Battistella, Mondele, Bozhanaj, Di Stefano, Abiuso, Strizzolo;

All. Bianco





Catanzaro (4-4-2) Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli (92′ Miranda); D’Andrea (62′ Sounas), Pontisso (78′ Pompetti), Petriccione (62′ Ghion), Vandeputte; Ambrosino (78′ Biasci), Iemmello; A disposizione: Sala, Miranda, Krajnc, Verna, Ghion, Stoppa, Pompetti, Brignola, Sounas, Olivieri, Biasci, Donnarumma; All. Vivarini

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo, quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese, Var e Avar Gianpiero Miele di Nola e Valerio Marini di Roma 1).





Ammoniti: Zaro, Tremolada, Scognamillo, Battistella





Note: 15.170 spettatori (di cui 1.527 ospiti).



