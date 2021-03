Modena-Cesena, 1-0 che non ti aspetti

Il gol che risolve la partita arriva sul finale, quando un cross Mattioli, viene intercettato da Corradi che insacca alla spalle del portiere avversario. Il Modena così rialza la testa, e tiene salda la sua quarta posizione, con 57 punti, sei in più rispetto all'inseguitrice Triestina, al quinto posto.Il tabellinoModena Cesena 1 - 0RETI: 91’ CorradiMODENA (4-3-3): Gagno ; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Varutti (60′ Mignanelli); Corradi, Gerli, Castiglia (82′ Prezioso), Tulissi (82′ Spagnoli), Scappini (69′ Luppi), Pierini (82′ Bearzotti ). A disp.: Narciso, Chiossi, De Santis, Davì, Vaccari, Sodinha, Monachello. All.: MignaniCESENA (4-3-3): Nardi; Longo, Gonnelli, Maddaloni (11′ Ciofi), Favale; Collocolo, Di Gennaro (86′ Petermann), Steffè; Bortolussi, Caturano (69′ Sorrentino), Russini (69′ Borello). A disp.: Benedettini, Fabbri, Ricci, Tonetto, Zappella, Capellini, Capanni, Nanni. All.: VialiARBITRO: sig. Moriconi di Roma 2

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.