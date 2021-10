Modena, il volo continua: 2-0 alla Carrarese

Una curva entusista e i tifosi, fuori dallo stadio, che salutano e applaudono patron Rivetti all'uscita. Scene post partita simbolo di un Modena che ha trovato l'alchimia giusta. Capace di fare superare le difficoltà legate a infortuni ed espulsioni (oggi Minesso fuori al 17' del primo tempo)Al Braglia è ancora risultato pieno per 2-0 contro la Carrarese, per tre punti che portano i gialloblù ad un passo dalla capolista Reggiana.“Come è era accaduto a Pescara anche oggi i miei uomini hanno fatto una partita convincente. Siamo partiti benissimo, poi l’espulsione di Mattia ha rallentato il ritmo. Da 4 incontri a questa parte la squadra è più compatta e gioca con intensità” - affema mister Tesser nel post partita pensando giù al futuro di una partita contro il Siena, senza attaccanti.“Speriamo di recuperare Bonfanti almeno in panchina per la partita di Siena, in questo momento non abbiamo nessun attaccante a disposizione, mai successo”.MODENA-CARRARESE 2-0Reti: 6′ Armellino, 94′ AzziModena (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella (63′ Baroni); Mosti (81′ Di Paola), Tremolada (46′ Ponsi); Minesso. A disposizione: Narciso, Maggioni, Renzetti, Rabiu, Duca, Crispino. All. TesserCarrarese (4-3-1-2): Vettorel; Grassini, Kalaj, Khailoti, Imperiale; Tunjov (56′ Figoli), Luci (66′ Bramante), Battistella; D’Auria (60′ Energe); Galligani (60′ Infantino), Doumbia. A disposizione: Mazzini, Santochirico, Girgi, Bertipagani, Pasciuti, Rota, Semprini. All. Di NataleArbitro: Sig. Centi di TerniAmmoniti: Galligani, Armellino, Ponsi, Khailoti, Imperiale, Gerli, SilvestriEspulsi: MinessoFoto: modenacalcio.com