Modena che peccato, sconfitta per 4 a 2 a Pisa: Var protagonista

Modena che peccato… Gialli sconfitti in modo rocambolesco dal Pisa (4-2), con l’aiuto di un arbitro e di un Var molto generosi.Tesser conferma le indicazioni della vigilia: davanti a Gagno linea a quattro con Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Azzi, a centrocampo il trio Magnino, Gerli e Armellino, mentre in attacco con l’assenza di Diaw, squalificato, spazio a Bonfanti supportato da Tremolada e Falcinelli.Pronti via e Pisa subito aggressivo ma il Modena tiene bene e gestisce la partita, ribattendo colpo su colpo; al 19’ Gliozzi sfrutta una indecisione della difesa del Modena e di un uscita di Gagno fuori dall’area e con un pallonetto centra il palo; sul ribaltamento dell’azione, Tremolada resta a terra in un contrasto di gioco, il Modena prosegue l’azione, la palla arriva ad Armellino che calcio verso la porta, un rimpallo della difesa locale consegna la sfera sui piedi di Bonfanti che non sbaglia: Modena in vantaggio.Allo scadere del primo tempo, rigore generoso per il Pisa per un presunto fallo di mano di Coppolaro; l’arbitro non esegue il check al Var; si incarica della battuta Gliozzi ma Gagno respinge il tiro; su segnalazione del Var l’arbitro dispone la ripetizione perché Gagno aveva entrambi i piedi al di fuori della linea bianca di porta; sulla seconda esecuzione, ancora Gliozzi dal dischetto che spiazza Gagno e pareggia.Nella ripresa subito l’ex Marsura per Bonfanti con Falcinelli punta centrale; il Modena controlla la gara senza sbavature, fino al 70’ quando un rinvio errato di Gagno in disimpegno consegna la palla al limite al Pisa che non ne approfitta; Tesser mette Duca per Falcinelli con Marsura che va a fare la punta centrale.La partita si accende improvvisamente nell’ultimo quarto d’ora; Pisa in vantaggio con una rete di Torregrossa, che appare viziata da un fallo di mano dello stesso attaccante pisano; le immagini a disposizione non chiariscono la dinamica e l’arbitro conferma la rete del vantaggio dei locali.Tesser cambia ancora, dentro Ponsi per Armellino, con Azzi che va a fare il centravanti; al 82’ tris del Pisa con Masucci, e la gara sembra chiusa. Palla al centro e sugli sviluppi di un cross da sinistra, Magnino gonfia la rete e riapre la gara.Tesser prova a pareggiarla, al 87’ dentro Ouhkadda e Giovannini al posto di Coppolaro e Magnino.Al 88’ l’arbitro fischia un rigore per il Pisa, ma, richiamato, va, finalmente a vedere le immagini e annulla il rigore; i gialli restano in partita, l’arbitro concede 5 minuti di recupero e al 94’ altro rigore a favore del Pisa, ma l’assistente segnala un fuorigioco di Torregrossa; dopo un lunghissimo controllo al Var, senza che però l’arbitro vada a rivedere le immagini, durato oltre tre minuti, l’arbitro conferma il rigore tra le proteste di tutto il Modena; Torregrossa trasforma e chiude la gara.Sconfitta amara per il Modena che cede le armi solo nel finale; peccato per qualche ingenuità dei gialli, e per un VAR e un arbitro eccessivamente pignoli; Modena punito oltre i propri demeriti, che è rimasto sempre bene in partita e avrebbe meritato almeno il pareggio.PISA: Nicolas; Calabresi (41’ st Canestrelli), Rus, Hermansson, Beruatto; Tourè, Nagy, Ionita (14’ st. Mastinu); Sibilli (26’ st. Morutan), Gliozzi (26’ st. Masucci), M.Tramoni (14’ st. Torregrossa)A disposizione: Livieri, Esteves, De Vitis, Jureskin, L.Tramoni, Cissè.Allenatore: D’Angelo.MODENA: Gagno; Coppolaro (42’ st. Oukhadda), Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino (42’ st. Giovannini), Gerli, Armellino (40’ st Ponsi); Tremolada, Falcinelli (26’ st. Duca); Bonfanti (1’ st. Marsura).A disposizione: Seculin, Cittadini, De Maio, Oukhadda, Piacentini, Ponsi, Renzetti, Mosti, Marsura.Allenatore: Tesser.ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo. Guardalinee: Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Claudio Gualtieri di Asti. 4° ufficiale: Simone Taricone di Perugia. Var: Ivano Pezzuto di Lecce. Avar: Pasquale Capaldo di Napoli.MARCATORI: 19’ pt. Bonfanti; 48’ pt. rig. Gliozzi; 29’ st. Torregrossa; 37’ st. Masucci; 39’ st. Magnino; 53’ st. rig. Torregrossa.Ammoniti: Bonfanti (M.), Calabresi (P.), Rus (P.), Torregrossa (P.), Hermansson (P.).Spettatori: 8184 di cui oltre 900 tifosi del Modena.