Modena chiude l'anno con un'altra sconfitta, in Final Four va Perugia

ricordare Daniele Bagnoli , coach che a Modena ha vinto tutto. La Valsa Group comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez schiacciatori, Mati-Sanguinetti al centro e Federici libero. Perugia risponde schierando Giannelli-Ben Tara in diagonale principale, in banda Ishikawa-Plotnytskyi, al centro Loser e Solè, libero Colaci. Parte forte Modena, De Cecco si affida a centrali e pipe, Sanguinetti chiude a muro, 8-7. Le due squadre giocano un buon volley rispondendo punto su punto l’una all’altra, 17-16.

Cambia marcia la Sir, che va sul 20-23 e poi chiude il parziale 20-25 con una serie straordinaria di Plotnytskyi al servizio. Nel secondo set la Valsa Group va sul 5-3. Difende Modena, e lo fa bene, 10-8 con Davyskiba che piazza il 3 ace del parziale. Modena continua a spingere forte, 18-17. Non si ferma la Valsa Group, 22-20. Perugia cambia marcia, trova il pareggio e poi chiude 25-27 il parziale. Nel terzo set Perugia scappa subito e si porta sul 15-20. Modena torna sotto, 18-21 ma è Perugia a far suo il set 22-25 e il match 0-3. Sarà la Sir a giocare la Final Four di Coppa Italia a Bologna.



Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena 3-0 (25-20, 27-25, 25-22)Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 2, Plotnytskyi 11, Loser 10, Ben Tara 11, Ishikawa 10, Solé 6, Piccinelli (L), Cianciotta 0, Herrera Jaime 0, Colaci (L), Semeniuk 2. N.E. Candellaro, Zoppellari, Russo. All. Lorenzetti.Valsa Group Modena: De Cecco 0, Davyskiba 10, Sanguinetti 8, Buchegger 13, Gutierrez 4, Mati 2, Gollini (L), Massari 2, Anzani 4, Ikhbayri 0, Federici (L), Rinaldi 3. N.E. Meijs, Stankovic. All. Giuliani.