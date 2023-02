Modena, col Genoa pareggio giusto. Ma che peccato l'espulsione...

una bella prova di un gagliardo Modena , che ha inchiodato sul pareggio (2-2) la corazzata Genoa.Nemmeno il vantaggio iniziale degli ospiti (al 6’) ha infatti disunito il Modena, che ha invece saputo ricompattarsi e giocare alla pari con i ben più blasonati avversari.Passata la paura per il gol subito, il Modena ha saputo riprendere in mano le redini della gara e alla mezzora ha raggiunto il meritato pareggio con la rete di Strizzolo, in campo dall’inizio al posto dell’infortunato Diaw.Il pareggio ha galvanizzato il Modena, che tra la fine del primo tempo e per quasi tutto il secondo, ha saputo mantenere il controllo, sciorinando proprietà di palleggio e belle trame di gioco.La rete del vantaggio del Modena, un autorete propiziata da una velenosa punizione del mancino di Tremolada, ha premiato il Modena, che, senza farsi intimidire dalla forza, e dal blasone, dell’avversario, ha saputo giocare a viso aperto, senza subire più di tanto le folate avversarie.L’espulsione di Oukhadda (fallo da ultimo uomo dopo una giocata superlativa di Gudmundsson) ha lasciato il Modena in dieci per l’ultima mezzora. I cambi di Tesser, avvenuti tempestivamente subito dopo, hanno però dato linfa e vigore al Modena, che ha saputo mantenere il vantaggio, coprendo bene il campo con grande applicazione tattica, fisica e mentale.Il Genoa, rimasto in superiorità numerica, si è riversato all’attacco, ma senza creare seri pericoli e i gialli hanno saputo palleggiare bene per rimanere in controllo della partita e del risultato.Gli ospiti hanno raggiunto il pareggio solamente nel finale, all’85’, quando il Modena ha pagato la stanchezza fisica dell’inferiorità numerica.

Al termine, il pareggio è sicuramente un risultato giusto per quello visto in campo, anche se al Modena rimane il rammarico di avere giocato con l’uomo in meno l’ultima parte della gara; in undici contro undici, i gialli, dopo il vantaggio, avevano dato l’impressione di essere in grado di conquistare l’intera posta in palio, per la qualità e la quantità espressa sul terreno di gioco.

Il risultato, ma soprattutto la prestazione offerta dai gialli, consegnano un Modena scintillante e certificano la crescita della squadra, che fa ben sperare per il finale di campionato.



I gialli dovranno però essere bravi a pensare gara per gara, ma sul tema il mister Tesser sarà bravo a indicare la via; con il piglio di squadra mostrato contro il Genoa, i gialli potranno regalare altre soddisfazioni al pubblico del Braglia, che ieri ha tributato un grande omaggio ad una squadra ormai entrata nel cuore dei tifosi gialloblù.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc