Modena, col Parma un altro mattoncino verso la salvezza

il Modena impone il pareggio alla corazzata Parma; 1 a 1 il risultato finale.Tesser propone il solito modulo; davanti a Gagno, linea a quattro Ouhkadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti; in mezzo Magnino, Gerli e Armellino, mentre davanti ci sono Tremolada e Ionita a supporto di Diaw; la sorpresa è Falcinelli, convocato ma nemmeno in panchina e fuori precauzionalmente per un risentimento all’adduttore sinistro negli istanti pre gara.I fuochi d’artificio sono tutti nel primo quarto d’ora; Modena in vantaggio con il rientrante Diaw da corner di Tremolada al 14’ e Parma che raggiunge il pareggio al 16’ con Benedyczak con un tiro sotto la traversa dagli sviluppi di un calcio d’angolo.La partita rimane equilibrata per tutto il primo tempo; si gioca prevalentemente a centrocampo con buon ritmo da parte di entrambe le formazioni, senza particolari acuti.Nella ripresa, il Parma comincia subito al galoppo, con buon piglio, ma il Modena gioca con grande attenzione nelle due fasi e copre il campo con determinazione senza regalare spazi agli ospiti; Pecchia prova a vincerla inserendo tutte le bocche da fuoco; Tesser al 60’ pesca dalla panchina Ponsi, Duca e Strizzolo al posto di Renzetti, Ionita e Diaw, e più tardi Mosti per Tremolada.Il Modena gestisce bene il controllo della gara senza particolari affanni; da segnalare un paio di conclusioni di Mihaila, una delle quali ben respinta da Gagno.

I gialli però non regalano niente e non bastano i 4’ di recupero; basti evidenziare che il primo e unico calcio d’angolo della partita il Parma lo batte solamente nei minuti di recupero, al 91’, segno che tutta la squadra, non solo la retroguardia, ha saputo giocare con grande determinazione e particolare attenzione in tutti i momenti della gara; i gialli hanno giocato di squadra, con le armi che predica il mister, compattezza, determinazione e cattiveria agonistica, imbrigliando con grande capacità, anche tattica, la voglia del Parma di provare a vincerla.

Il pareggio, ottenuto con un ottima prestazione, consente al Modena di dare continuità alla bella vittoria di Perugia, e aggiunge un piccolo mattoncino al traguardo di stagione.

I gialli prepareranno il derby di sabato prossimo al Braglia con la Spal.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc