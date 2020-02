Modena col Sud-Tirol una rete che vale tre punti

Ci voleva, per il morale, per la classifica. In un pomeriggio assolato al Braglia, il Modena apre e chiude con la rete di Spagnoli quasi alla mezz'ora del primo tempo, la pratica di un temibile Sudtirol, quarto in classifica. La rete del vantaggio e della vittoria genera da una verticalizzazione di Davì sulla quale Spagnoli trova il varco perfetto per scaricare il pallone alle spalle di Taliento.

Nella ripresa il Modena va vicinissimo al raddoppio su una triangolazione Ferrario e Spagnoli ma portiere ma il portiere avversario blocca tutto. Poi altre due occasioni : il tocco sotto misura di Tulissi viene respinto da un difensore, arriva Spagnoli che si fa parare da Taliento il tiro.

Mercoledì si torna in campo, i gialli saranno di nuovo di scena al Braglia (ore 18.30) per affrontare l’Arzignano.



Il tabellino



Modena 1

Sudtirol 0



Reti: 26’ pt Spagnoli

MODENA: Gagno, Mattioli (42’ st Politti), Zaro, Ingegneri, Varutti, Muroni, Pezzella (20’pt Laurenti), Davì, Tulissi, Ferrario (31’st Boscolo Papo), Spagnoli (42’st Stefanelli). A disp.: Narciso, Pacini, Giron, Bearzotti, Sodinha, Politti, Stefanelli, Bruno Gomes, De Grazia, Spaviero, Rossetti. All.: Michele Mignani.

SUDTIROL: Taliento, Fabbri (37’ Davi), Vinetot, Gigli (24’st Toci), Gatto (37’st Gasperi), Petrella (24’st Toci), Rover, Ierardi, Fischnaller (20’st Mazzocchi), Tait, Beccaro. A disp.: Cucchietti, Gabrieli, Fink, Pircher. All.: Stefano Vecchi.

Arbitro: Federico Longo di Paola

Assistenti: Roberto Fraggetta (Catania) e Emilio Micalizzi (Palermo)

Ammoniti: Fischnaller, Tait, Muroni, Laurenti, Davi