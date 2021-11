Modena, con la Carrarese una vittoria di testa e di cuore

Non c’è due senza tre e il quattro vien da sé, recita un vecchio adagio, al quale il Modena si è ispirato, collezionando la quarta vittoria consecutiva ai danni di una Carrarese coriacea.Vittoria che il Modena ha ottenuto giocando pressochè l’intera gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Minesso al 17’ del primo tempo.Vittoria però meritata, e che ha messo in evidenza la crescita anche mentale della squadra, che, dopo l’inferiorità numerica, ha saputo comunque controllare e gestire la gara, soffrendo e giocando di squadra; risultato che, alla luce dei 90 minuti non fa una grinza; Mosti ha calciato un rigore sul palo, a portiere spiazzato, ma la squadra non si è mai disunita, nonostante l’errore, e, anche grazie ad alcune decisive parate di Gagno, ha saputo mantenere la porta inviolata e raddoppiare nel finale con la marcatura di Azzi.La quarta vittoria consecutiva è supportata anche dai numeri: le 9 reti segnate e 1 sola subita certificano sia la ritrovata compattezza difensiva, che era stata una costante anche dello scorso campionato, che la recuperata prolificità delle segnature, comunque requisito indispensabile per un campionato di vertice, e che invece era mancato nella scorsa stagione.Una prova di forza, e di cuore, dei canarini, che accorciano in vetta su Cesena e sugli innominabili cugini di oltre Secchia, in campo questa sera nel posticipo del Monday night.Modena che al momento viaggia con il vento in poppa, lasciando intravedere il proprio potenziale, che può ancora crescere e migliorare.