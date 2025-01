Modena, con la Cremonese pareggio e rimpianti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un buon Modena non va oltre il pareggio a Cremona; 2 a 2 il risultato, maturato nei minuti finali al termine di una gara nella quale i gialli hanno giocato con buon piglio e buon atteggiamento, anche se a tratti forse troppo in punta di fioretto; pareggio tutto sommato giusto anche se i canarini escono dallo Zini con qualche rimpianto.La prima sorpresa di giornata è nella formazione iniziale; davanti a Gagno, giocano Caldara, Zaro e Dellavalle; a centrocampo, Di Pardo, Gerli, Santoro e Cotali; davanti, Palumbo e Caso a sostegno di Defrel; solo panchina per Mendes.Il primo squillo della partita è del Modena; all’11’ tiro a giro di Caso respinto dalla traversa, sulla ribattuta arriva Palumbo che serve l’accorrente Defrel in ottima posizione: tiro forte ma molto centrale, Fulignati respinge in angolo.

La dura legge del calcio recita gol sbagliato e gol subito, e infatti al primo affondo la Cremonese va in gol: imbucata di Vasquez per Vandeputte, Zaro si perde la marcatura, e Vandeputte davanti a Gagno la tocca di punta per il vantaggio grigiorosso.Il Modena però è in partita e non ci sta: al 26’ imbucata di Palumbo per Defrel, uscita di Fulignati, sul rimpallo la palla arriva a Di Pardo che da pochi passi a porta vuota infila la rete del pareggio. Al 34’ retropassaggio di Di Pardo di testa a Gagno che deve impegnarsi per evitare l’autogol.

Al 39’ Modena in vantaggio: lunghissimo lancio di Gagno per Palumbo che di testa anticipa Ceccherini e si porta la palla verso la porta, il difensore della Cremonese cadendo lo trattiene, e l’arbitro senza indugio fischia il rigore, confermato anche dal rapido check del Var. Dal dischetto Palumbo, glaciale, trasforma in rete per il vantaggio del Modena.Nella ripresa, il Modena resta forse un po’ dietro per aprirsi il campo per le ripartenze; al 55’ tiro di Santoro, Fulignati respinge in angolo. Al 58’ Antov, a lato; al 61’ tiro di Vasquez, alto; al 62’ Mandelli pesca dalla panchina; dentro Idrissi, Bohznaj e Mendes per Cotali, Caso e Defrel. La Cremonese insiste alla ricerca del pareggio; al 68’ legnata di Vasquez, traversa; al 71’ ancora Vasquez impegna Gagno; al 72’ bella giocata di Palumbo che serve l’accorrente Bohzanji che cerca la finezza e il suo tiro viene respinto in angolo. Al 77’ in campo l’ex Azzi, arrivato a Cremona in settimana; al 81’ si fa male Di Pardo, al suo posto Beyuku; il Modena ha qualche possibilità di uscire con la palla, ma sembra sempre poco convinto, e soprattutto poco cinico nella ricerca del terzo gol; al 87’ Magnino per Santoro, Modena dietro a difendere il vantaggio; al 88’ pareggio della Cremonese: cross da sinistra dell’ex Azzi, De Luca, da poco subentrato, svetta di testa in area di rigore in mischia e infila la palla in rete per il gol del pareggio.L’arbitro concede 4’ di recupero, la Cremonese prova a spingere ma i gialli sono bravi a controllare la gara e a portare a casa un bel pareggio, seppure con qualche rimpianto; nel secondo tempo, infatti, Modenaa tratti poco convinto sulle ripartenze e poco cinico nel cercare la terza rete che avrebbe chiuso la partita.Modena di nuovo in campo sabato pomeriggio al Braglia alle 17.15 contro il Mantova, in una gara da vincere assolutamente, per tenere a distanza le inseguitrici.