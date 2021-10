Modena con la Lucchese in cerca di conferme

Dopo la bella vittoria di Cesena, il Modena è atteso al Braglia per confermare quanto di buono si è intravisto nel derby con i romagnoli; di scena i rossoneri della Lucchese, a quota 7 in classifica, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte; in trasferta i toscani hanno conquistato solo 3 punti in 3 gare, frutto di una vittoria, alla prima a Imola, e due sconfitte (con Entella e Ancona-Matelica), con 5 reti subite e solo 2 segnate nelle gare esterne.Il Modena è dunque atteso da un avversario ostico ma non impossibile, e inutile dire che la vittoria sarebbe d’obbligo, visto che i gialli non hanno ancora vinto sul proprio terreno.La vittoria darebbe anche continuità di risultati, oltre a costituire altra iniezione di fiducia e consentire al Modena quel percorso di crescita necessario per recitare un ruolo da protagonista in campionato.La squadra vista a Cesena ha dato segnali interessanti di crescita, sia dal punto di vista della condizione generale, anche mentale, che del gioco, ma la strada è ancora lunga e il lavoro da fare ancora tanto.Servirebbe anche un filotto di vittorie per posizionare il Modena in cima alla classifica e poi spiccare definitivamente il volo verso lidi migliori.Da questo punto di vista la gara con la Lucchese può essere già un buon banco di prova e rappresentare il segnale che la crescita vista a Cesena si sta consolidando; i tre punti sarebbero anche importanti per i tifosi, ancora a digiuno di vittorie casalinghe.Appuntamento sabato allo stadio Braglia per il calcio di inizio alle ore 17.30.