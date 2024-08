Modena, contro il Bari Bisoli punta sul modulo ad albero di natale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I gialli invece, dopo il furto con destrezza subito all’esordio contro il Sud Tirol si presentano al Braglia con la voglia di conquistare tre punti: un derby tra “pennuti” (canarini contro galletti) che si preannuncia dunque molto interessante.Il Bari ha giocato a Modena in 41 precedenti, nei quali ci sono 18 vittorie del Modena, 15 pareggi e 8 vittorie degli ospiti; l’ultimo precedente risale allo scorso 1 aprile, con il pareggio 1 a 1. I gialli non battono il Bari al Braglia dal 8.

12.



2015, campionato di serie B: finì 2 a 1 per il Modena con le reti di Nardini e Granoche; l’ultima vittoria del Bari risale invece al 28.2.2015, sempre serie B: in quella occasione finì 1 a 0 per gli ospiti. Le ultime tre gare al Braglia sono finite tutte in pareggio, compreso un mirabolante 3 a 3 nella supercoppa di serie C.

Per provare a vincere la partita, mister Bisoli potrà contare anche sul nuovo acquisto Di Pardo, prelevato dal Cagliari, e ultimo di una lunga e esaltante serie di operazioni compiute dal DS Catellani, oltre che sulle due punte di diamante, Pedro Mendes e Defrel, entrambi convocati e a disposizione.

Per l’undici iniziale, il mister avrà dunque ampia disponibilità di scelta, nonostante le assenze di Ponsi, Alberti, Oliva e Niang, fuori per acciacchi vari; non convocati, perché ormai sul mercato da tempo, Tremolada, Strizzolo, Giovannini, Oukhadda, Di Stefano e Vukusic, tutti in procinto di lasciare Modena.



Per le scelte del mister, probabile il modulo ad albero di natale: davanti a Gagno, linea a quattro con Caldara, Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali e Idrissi, anche se non si esclude il debutto di Di Pardo a destra e in questo caso Caldara andrebbe al centro, con l’esclusione di Pergreffi; a centrocampo il trio dovrebbe essere composto dai sicuri Gerli e Santoro e uno tra Magnino e Battistella; davanti probabile debutto di Pedro Mendes (in ballottaggio con uno tra Abiuso e Gliozzi), sostenuto da Palumbo e uno tra Bohaznaj e Battistella, se non sarà schierato nei tre di centrocampo; il mister riserva le ultime scelte solo negli istanti che precederanno il calcio di inizio.

Arbitra Scatena di Avezzano, che ha una piccola curiosità: entrambe le squadre infatti hanno sempre perso sotto la direzione dell’arbitro abruzzese; il Modena ha due sconfitte in due precedenti, il Bari invece una sconfitta nell’unico incrocio fin qui disputato.

Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 20.30 davanti al pubblico delle grandi occasioni; attesi circa diecimila spettatori di cui oltre mille appartenenti alla tifoseria ospite.

Corrado Roscelli