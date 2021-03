Modena, contro il Mantova ennesimo banco di prova

Dopo la forte delusione patita con la sonora sconfitta di Carpi, il Modena torna in campo domenica alle 12.30 al Braglia contro il Mantova, nel lunch-match della trentesima di campionato, undicesima di ritorno.Ennesima occasione, ma anche ennesima necessità e bisogno di ripartire, di riprendere a vincere, per mantenere il contatto con la vetta, rispetto alla quale il Modena è oggi scivolato otto punti sotto.Sarà necessario metabolizzare la sconfitta di Carpi, resettare ogni tossina e ancora una volta ripartire a testa alta,sperando che le scorie della delusione patita non abbiano intossicato, oltre ai muscoli, anche il cervello dei gialli.Il Modena ha bisogno di riprendere a giocare a mente libera, perchè ha dimostrato che quando pensa troppo, specie negli scontri diretti, o nelle gare nelle quali la pressione mentale è maggiore, fa forse fatica a reggere il peso.Probabilmente, da questa punto di vista, la squadra deve fare qualche passo di crescita, specie nella gestione della pressione, derivata magari dall’obbligo di fare risultato a tutti i costi.Quella di domani sarà dunque l’ennesimo banco di prova, al quale i giallo arrivano dopo una settimana particolare.Il Presidente Sghedoni in settimana ha fatto sapere che il primo posto è ormai lontano e il Modena dovrà lottare per raggiungere il secondo posto o quanto meno per consolidare la migliore posizione possibile in vista della griglia dei play-offs; il Presidente forse ha reso l’onore delle armi, e ha abbandonato l’idea della promozione diretta.A ciò si aggiunga che dopo la partita con il Carpi, la società ha comunicato che a causa di una lieve indisposizione, il mister Mignani è rientrato a casa propria, e non sarà disponibile per la panchina nella gara di domani; il mister è ancora convalescente e dovrebbe rientrare in città solamente lunedì. La settimana di allenamenti è stata diretta dal suo vice Vergassola, che però non sarà disponibile per la panchina perché squalificato per un turno in esito alla espulsione rimediata a Carpi.Le soluzioni per la panchina sono al momento due, o Malverti, impegnato però con la Primavera, o Rossi, preparatore dei portieri che in settimana ha seguito la squadra sul campo a fianco di Vergassola.All’andata, a Mantova, finì con un pareggio a reti bianche; l’augurio, e la speranza, è che il Modena porti a casa tre punti che sarebbero fondamentali.Foto Fiocchi Modena Fc