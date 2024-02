Modena contro il Pisa alla ricerca di riscatto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gialli di scena allo stadio Arena Garibaldi, dove hanno già giocato 30 volte, mentre 57 sono complessivamente i precedenti a Pisa, con 22 vittorie dei padroni di casa, 17 pareggi e 18 vittorie del Modena. Il Modena non vince a Pisa dal 27 febbraio 2000, campionato di serie C1, con doppietta di Mino Bizzari; l’ultimo precedente risale invece allo scorso campionato, 31.10.22, quando il Modena di Tesser venne sconfitto per 4 a 2; c’è una curiosità legata a quel precedente: in quella gara andarono a segno sia Bonfanti che Gliozzi, ovviamente a maglie invertite.

Il Pisa è reduce da due sconfitte consecutive, maturate entrambe negli ultimi minuti di gioco; in casa ha disputato finora 13 partite, conquistando 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, condite da 16 reti segnate e 17 subite; un avversario sicuramente difficile da affrontare, perché bisognoso di punti e con una propria identità di gioco, ma sulla carta certamente abbordabile, dato che i numeri dicono di una squadra che in casa fa fatica ad imporsi. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti: i toscani per rimanere lontani dalla zona playout, il Modena per rimanere agganciato al treno playoff.



Per provare a proseguire la striscia di risultati, Bianco, che rientra in panchina dopo avere scontato il turno di squalifica, recupera anche Battistella e Strizzolo, e ha di fatto la intera rosa a disposizione; assenti solo il lungodegente Gargiulo e Guarino, oltre allo squalificato Cotali.



Salvo altre sorprese, si va ancora verso la conferma del 3-5-2; davanti a Seculin, difesa a tre con Riccio, Zaro e Cauz; a centrocampo, Ponsi e Oukhadda in ballottaggio sulla destra, mentre sicuri sono Gerli, Palumbo e Corrado; per l’altra maglia a centrocampo da valutare o il rientro di Battistella o la conferma di Santoro; davanti confermata la coppia Gliozzi e Abiuso; come sempre Bianco sceglierà negli istanti che precedono il calcio di inizio, sulla base del lavoro settimanale.



Arbitra l’incontro Minelli di Varese, con il quale il Modena ha 9 precedenti, con 4 vittorie e 5 sconfitte. Il Pisa ha invece incrociato l’arbitro lombardo in 10 occasioni, totalizzando 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.



Calcio di inizio alle ore 20.30 all’Arena Garibaldi di Pisa, davanti a oltre 250 indomiti tifosi gialloblù che, nonostante la giornata feriale, non mancheranno di dare il loro costante apporto al canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc