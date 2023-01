Modena - Cosenza, Tesser taglia corto: 'Vittoria meritata'

Non è d'accordo con chi vede due partite in una, la prima debole e la seconda forte, mister Tesser, al termine di Modena-Cosenza finita 2-0 allo stadio Braglia. Ma di fatto la consapevolezza diffusa tra tifosi e commentatori è quella: una gara a doppia faccia, cambiata radicalmente nell'ultima mezz'ora.

'Nel primo tempo c'è stata tensione, non riuscivano a ripartire, a giocare bene con intensità giusta, anche se abbiamo costruito alcune occasioni'



Sta di fatto che nei cambi è arrivata la svolta. Con quel Giovannini che 'ad oggi non è sul mercato' - sottolinea Tesser e, appunto, Gerli. 'Poi siamo stati più pericolosi fino all' arrivo dei due gol. La classifica? I play off? Pensiamo solo alla prossima partita'