Modena - Cremonese, Bianco: 'Sarà partita sporca che vogliamo vincere'

Dopo il turno infrasettimanale giocato ma con 4 giorni a disposizione, Bianco può contare su una rosa tutta recuperata. E in grado di dare quella accellerata che dopo i la serie di 5 pareggi consecutivi ha portato i gialloblù a scivolare di alcune posizioni in classifica. Ora il Modena è la settima forza del campionato con 36 punti raccolti in 27 partite. In sostanza, la partita di domani è da portare a casa, in tutti i sensi. 'Sarà una partita sporca viste le caratteristiche della Cremonese che fuori casa, tra l'altro - è fortissima'- afferma Bianco.

Del resto anche la classifica parla chiaro. Gli avversari sono terzi in classifica e primi per punti (27 su 50) ottenuti in trasferta anche grazie ai numeri della miglior difesa del torneo.



'Questo tipo di sfide possono generare ancora più stimoli, come abbiamo già dimostrato col Parma due volte o a Venezia'. Partita in cui potrebbe essere utile una marcatura a uomo. E qui si apre una parentesi con un approccio al problema da parte di Bianco molto particolare. 'Oggi se col Var analizzi un episodio in cui marchi a uomo, viene confermato il fallo. Se è in area è rigore'. Il punto, per Bianco, è legato alla consapevolezza che diversi giocatori di marcatura stretta finiscono a terra più o meno volontariamente, e con il Var il fallo è quasi sempre a loro favore. In sostanza l'esistenza del Var renderebbe più rischiosa la marcatura a uomo.



Tornando alla gara di domani, come affrontare la Cremonese?: “Detto che nello sport nulla è impossibile, questo tipo di sfide possono generare ancora più stimoli, come abbiamo già dimostrato col Parma due volte o a Venezia. E poi – conclude Bianco – ci sono quei 30 minuti dell’andata da togliere dalla nostra coscienza”.



La partita Modena-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione della Serie B. Gli abbonati potranno seguire l’incontro sulla piattaforma Sky Sport Calcio, (canale 251 del satellite e canale 203 del digitale terrestre).



La sintesi video (Modena calcio) della conferenza