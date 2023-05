Modena da dimenticare, ko col Benevento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tesser propone il solito modulo: davanti a Gagno, la linea Oukhadda, Cittadini, Pergreffi e Ponsi; a centrocampo, Gerli tra Duca e Magnino, mentre davanti Tremolada e Mosti, la sorpresa di giornata, supportano Diaw.I gialli cominciano con un buon piglio, il Benevento non sembra dare segni; Gagno fa una bella parata su Tosca al 12’; poi al 19’ Diaw sul primo palo anticipa la difesa di casa e di testa, raccogliendo un cross di Magnino dalla destra insacca la rete del vantaggio.La partita sembra in discesa per il Modena, che gioca stabilmente nella metà campo del Benevento e controlla agevolmente la gara; ma alla mezzora, un tiro dalla distanza di Ciano, apparentemente innocuo, sorprende il Modena e anche Gagno, che guarda la sfera infilarsi in rete.Il Modena però ci riprova: Mosti, Diaw e Oukhadda concludono verso la porta di Paleari senza fortuna; allo scadere, l’arbitro concede un minuto di recupero, e su una azione del Benevento, Glik appoggia a Foulon che si infila in mezzo alla difesa del Modena, nell’occasione apparsa rivedibile, si presenta davanti a Gagno e infila il pallone in rete.Nella ripresa, il Modena subito pericoloso con Diaw, che servito in profondità da Tremolada, supera Paleari ma calcia a lato a porta vuota.

I gialli non sembrano crederci veramente; Tesser corre ai ripari e pesca dalla panchina: dentro Strizzolo per Mosti, e poi Ionita e Giovannini per Tremolada e Duca, e nel finale spazio anche a Bonfanti al posto di Diaw.



Il Modena mantiene il possesso palla (alla fine 52%) ma non serve a nulla; i gialli non danno mai l’impressione di crederci veramente, e a parte qualche sporadica conclusione, con Strizzolo e Bonfanti, non creano veri pericoli.



La gara finisce senza sussulti; il Modena, con la salvezza, forse aveva già staccato la spina ed è arrivato a Benevento mentalmente scarico e con poca cattiveria agonistica, e probabilmente non ha mai davvero creduto ai playoff; l’occasione di oggi era davvero ghiotta ma i gialli non hanno saputo, o voluto, coglierne l’opportunità; rimane il risultato positivo della salvezza anticipata, posto che l’obiettivo della società era di confermare la categoria.

l Modena concluderà il campionato venerdì 19 davanti ai propri tifosi, al Braglia alle 20.30 contro il Sud Tirol.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc