Modena, dall’inferno di Pontedera al paradiso di Pontedera. Il 9 ottobre scorso un brutto Modena uscì sconfitto dal campo di Pontedera, ribaltato dal Montevarchi dopo l’effimero vantaggio di Scarsella.Da quella gara i gialli uscirono strapazzati forse più nel morale che nel gioco e nel fisico; ma hanno saputo riprendere in mano le redini del loro destino e da lì hanno infilato undici vittorie consecutive; è nelle difficoltà che nascono le opportunità e le grandi squadre trovano stimoli superiori e importanti.L’undicesima vittoria è arrivata proprio ieri, ancora a Pontedera, contro una squadra ostica, con un copione a parti invertite: Pontedera toglie e Pontedera da.I padroni di casa, chiudendo il primo tempo in vantaggio, avevano agitato alcuni spettri nel cuore dei numerosi tifosi gialloblù presenti in massa sugli spalti del Mannucci.Un Modena infinito che ormai viaggia a ritmi elevati e non conosce soste; questa squadra è già nella storia del club canarino e con la vittoria di ieri, si laurea anche campione di inverno, a quota 45 punti, seppure in coabitazione con i cugini di oltre Secchia.Un bottino stratosferico, che dice di una media di circa 2,37 punti a gara, e che, se mantenuto, quindi raddoppiato, porterebbe i gialli a chiudere a quota 90 punti.Ma adesso non è ancora arrivato il momento di tirare il fiato, e non c’è tempo per crogiolarsi sugli allori; mercoledì 22, calcio di inizio alle ore 18.00 allo stadio Braglia, gialli di nuovo in campo per la prima di ritorno contro il Grosseto, ultima gara prima della sosta natalizia.Il Modena vola sulle ali dell’entusiasmo e chissà che mercoledì non regali ai propri tifosi, l’ennesimo record di questa stagione, distribuendo al Braglia la “dodicesima natalizia”.