Modena di scena a Cagliari: il blasone non conta

Modena di scena questa sera a Cagliari per l’anticipo del quarto turno del campionato, contro i blasonati padroni di casa, nobile decaduta dalla serie A e certamente vogliosa di risalire in massima serie. I sardi sono reduci dalla sconfitta di misura patita a Ferrara contro la Spal, con errore dal dischetto di Lapadula che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara; i gialli troveranno dunque un avversario ostico e desideroso di riscatto davanti al proprio pubblico.Sarà una partita difficile, perlomeno sulla carta, per il Modena, dato che i sardi partono con i favori del pronostico; le condizioni ambientali potranno influire sulla gara, ma le partite vanno giocate a viso aperto e senza paura, nel calcio nessun risultato è mai scontato alla vigilia.

Il canarino dovrà pertanto sfoderare gli artigli, giocando come chiede il mister, con voglia, abnegazione, spirito di sacrificio, con determinazione e fiducia nei propri mezzi e nelle proprie qualità, senza paura, perché la partite si giocano e si vincono sul campo e non con il blasone.



Per mister Tesser una gara da ex, anche se la sua permanenza a Cagliari durò una sola gara di campionato; alla sua prima esperienza in serie A, Tesser venne esonerato dal vulcanico presidente Cellino, dopo la prima gara di campionato, persa in casa contro il Siena, nella stagione 2004/05; una esperienza brevissima che non consentì al mister di dare prova delle proprie qualità.



Sono dodici i precedenti del Modena giocati in campionato a Cagliari, tutti in serie B, e al momento sono favorevoli ai padroni di casa; 5 vittorie dei padroni di casa, 6 pareggi, curiosamente tutti con l’identico risultato di 0-0, e una sola vittoria del Modena: era il 6 gennaio 1957, si giocava al vecchio stadio Amsicora, e i gialli vinsero per una rete a zero, marcatore Gaeta. L’ultima di campionato a Cagliari risale invece al 17 marzo 2002, era la Longobarda di De Biasi e la gara terminò con un pareggio a reti bianche.



Arbitro della gara sarà Baroni di Firenze; con lui il Cagliari ha un solo precedente, (2-2 con il Sassuolo lo scorso campionato di serie A) mentre non ci sono precedenti con il Modena; al VAR l’esperto arbitro Guida, con il Cagliari 3 precedenti con 2 sconfitte dei sardi, un pareggio e una sola vittoria; anche con Guida il Modena non ha precedenti di campionato.



Per la formazione, si va verso la conferma del modulo con il trequartista e le due punte, mentre per gli interpreti occorre aspettare le formazioni ufficiali, dato che come sempre il mister riserva le scelte e gli interpreti solamente negli ultimi istanti che precedono il calcio di inizio.



Sarà di nuovo a disposizione Azzi, che dopo la telenovela di mercato è rimasto a Modena; il giocatore potrà certamente costituire un valore aggiunto, ma avrà bisogno di qualche giorno per ricompattarsi con il gruppo, visti i rumors di mercato intorno a lui degli ultimi giorni.



Calcio di inizio alla Unipol Domus Arena alle ore 20.30.



Corrado Roscelli



Foto Modena Fc