Modena di scena a Cosenza: primo vero banco di prova

Il Modena ha giocato al SanVito-Marulla 7 volte, tutte in serie B e non ha mai pareggiato con 5 sconfitte e due sole vittorie dei gialli, di cui una a tavolino (2-0) nel 1962, in occasione della prima trasferta; vittoria decretata dal Giudice Sportivo dopo le intemperanze del pubblico locale; l’ultima, e unica vittoria sul campo, a Cosenza risale al 19.12.2001, rete di Fabbrini per la Longobarda di De Biasi; l’ultima sconfitta è invece della scorsa stagione: era la seconda di andata, gialli in vantaggio con Bonfanti poi ribaltati dai lupi cosentini.Entrambe le squadre sono reduci da un buon avvio di stagione e la partita di oggi potrebbe dare altre ottime indicazioni a mister Bianco nel processo di crescita della squadra.Non c’è stato tanto tempo per recuperare dopo la gara di sabato, e dunque oggi, oltre all’aspetto fisico, potranno diventare determinanti le doti caratteriali della squadra; sarà una gara che andrà giocata anche con grande personalità in campo, e senza paura degli affamati lupi cosentini, che scenderanno in campo decisi a sbranare l’indomito canarino gialloblù. Il Modena dovrà pertanto essere bravo a scendere in campo con coraggio, determinazione e lucidità nella gestione della gara e di tutti i suoi aspetti.

Oggi, nell’undici di partenza, probabili alcune rotazioni; davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali e Guiebre (che appare favorito); in mezzo, sicuri Gerli e Palumbo, mentre per la terza maglia la scelta sarà tra Magnino e Duca; davanti invece non è escluso l’impiego di Giovannini sulla trequarti, in luogo di Tremolada, a sostegno delle due punte Manconi e Strizzolo, anche se rimane in ballottaggio l’impiego di Falcinelli; probabile anche che il mister decida di dare continuità alle scelte di sabato, e dunque le rotazioni sarebbero ridotte al minimo.



Arbitra Di Marco di Ciampino, promosso quest’anno alla CAN di A e B, proveniente dalla serie C; con l’arbitro laziale il Modena ha 5 precedenti con 3 vittorie e 2 pareggi; Di Marco è invece alla sua prima apparizione con il Cosenza.

Calcio di inizio alle ore 20.30, davanti a 64 fenomenali e irriducibili tifosi gialloblù, che nonostante la distanza e il turno infrasettimanale hanno deciso di dare il proprio contributo ai colori gialloblù.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc