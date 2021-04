Modena, domani al Braglia arriva il Padova

Modena in campo domani pomeriggio al Braglia, calcio d’inizio alle 17.30, contro il Padova, in una gara certamente non banale e sicuramente dal profumo di alta classifica.I gialli sono reduci da due vittorie consecutive, e sembrano attraversare un buon momento, che però dovranno essere in grado di saper capitalizzare e sfruttare al massimo, in vista di queste ultime tre gare e della successiva appendice dei playoff; altrimenti questi due ultime vittorie rischiano di rimanere lettere morta.Una partita importante anche per il Padova che scenderà al Braglia agguerrito e voglioso di vendicare la sconfitta dell’andata, patita all’Euganeo; in caso di ulteriore sconfitta domani, il bianco scudo rischia di compromettere il primo posto in classifica e conseguentemente tutta la stagione.Potrebbe uscirne una partita aperta, e di grande spettacolo, quasi da categoria superiore, sempre che la paura di perdere non attanaglia cuore e gambe dei ventidue in campo.La posta in palio è infatti di estrema importanza per entrambe le compagini, seppure per motivi diversi. Al Modena servono tre punti per una ulteriore iniezione di fiducia, per affrontare al meglio lo sprint finale; la vittoria potrebbe continuare ad alimentare nei gialli quelle necessarie autostima, fiducia nei propri mezzi e convinzione, che nei playoff, dove si giocherà obiettivamente un altro tipo di campionato, potrebbero contribuire a gettare benzina nel motore del Modena e rappresentare un ottimo ricostituente per la cura finale.In questa fase, in ottica promozione, nulla è ancora perduto, infatti, e servono ottimismo e fiducia per giocarsi le proprie carte nel migliore dei modi. I gialli hanno dimostrato che possono vincere (e purtroppo, anche perdere… ahimè) con chiunque; domani sarà dunque una partita stimolante che servirà come succulento antipasto dei playoff e che costituirà una prova del clima da battaglia che si dovrà affrontare nella appendice dei playoff, che partiranno il 9 maggio; il Modena, come eventuale migliore quarta dei tre gironi, entrerebbe in campo il 16 maggio.Una vittoria domani darebbe certamente una spinta in chiave playoff, lo ha ricordato anche il mister Mignani nella conferenza stampa di presentazione della gara; per cui, forza cuore canarino, contro il biancoscudo patavino domani serve volare alto senza dimenticare l’elmetto.