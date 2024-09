Modena, domani arriva la Samp: Bisoli non rinuncia ad attaccare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Sampdoria ha giocato a Modena in 14 occasioni (di cui due volte in Coppa Italia): nei precedenti ci sono 8 vittorie del Modena, 1 pareggio e 5 vittorie blucerchiate; il Modena non batte la Samp al Braglia da oltre vent’anni: era il 25 aprile 2004, campionato di serie A, finì 1 a 0 con rete di Joe Kamara, nell’anno disgraziato della retrocessione dei gialli in serie B. La Sampdoria ha vinto le ultime due gare al Braglia, entrambe in serie B, disputate rispettivamente il 1.5.2012 e il 11.11.2023, con l’identico punteggio di 2 a 0. E’ un incrocio che ha collezionato diversi ex, il più importante dei quali certamente Paolo Borea, modenese che partito da Modena fu l’artefice, da direttore sportivo, della grande Sampdoria del Presidente Mantovani e di Vialli e Mancini.



Gli ospiti arrivano al Braglia per fare punti, ai gialli serve invece continuità di prestazioni e di risultati: tre punti oggi sarebbero uno scalpo prestigioso da appendere alla cintura del canarino.

Il Modena sarà invece pieno di cerotti: alle assenze dei lungodegenti Alberti e Ponsi, si aggiungono quelle sicure di Mendes, Battistella, Di Pardo, Botteghin, Gliozzi, Gerli e Defrel; recuperati Pergreffi e Caso, ma solo per la panchina perché entrambi hanno poco minutaggio nelle gambe; per i gialli una opportunità per rinsaldare, e rinvigorire, compattezza e unità di intenti; le difficoltà sono sempre una ottima opportunità di crescita.

Dopo la conta degli assenti Bisoli riproporrà il 4-2-3-1, con quattro giocatori offensivi, già visto con la Juve Stabia; nel probabile undici di partenza, davanti a Gagno, troveranno posto, come anticipato dal mister in conferenza, Dellavalle, Zaro, Caldara, al rientro dalla squalifica, e Idrissi; a centrocampo diga centrale composta da Magnino, e Santoro; davanti sicuri Palumbo e Bohzanaj a sostegno di Abiuso; probabile Duca sottopunta, salvo che il mister scelga Palumbo in quella posizione, ruotando diversamente i giocatori d’attacco.

Arbitra Dionisi di L’Aquila, con il quale il Modena ha una vittoria nell’unico precedente fin qui disputato; la Sampdoria, nei 7 incroci con il fischietto abruzzese ha totalizzato 3 vittorie e 4 sconfitte.

Calcio di inizio domani alle ore 15.00 allo stadio Braglia, davanti al solito caloroso pubblico, con la Montagnani già da giorni sold out.

Nel video sotto le fasi salienti della conferenza stampa pre-partita del mister allo stadio Braglia