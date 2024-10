Modena, domani banco di prova a Catanzaro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I giallorossi hanno giocato in casa 4 volte, conquistando 5 punti frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta, rimediata nell’ultimo turno casalingo disputato contro la Cremonese, condite da 5 reti segnate e 4 subite; una squadra che deve ancora ritrovarsi dopo la bella stagione dello scorso anno, e che domani sconterà qualche assente, tra cui Iemmello.Il Modena ha giocato a Catanzaro in 17 occasioni, tutte in serie B: nei precedenti ci sono 6 vittorie del Catanzaro, 8 pareggi e 3 vittorie del Modena, l’ultima delle quali coincide con l’ultimo precedente disputato al Ceravolo nello scorso campionato, il 4 novembre 2023; i gialli vinsero 2 a 1 con le reti di Manconi e Bohzanj, ribaltando l’iniziale svantaggio ad opera di Vandeputte.

Il Modena affronta la trasferta di domani ancora pieno di cerotti: Bisoli recupera Alberti, Battistella, Di Pardo e Botteghin, quasi tutti per la panchina, anche se per Battistella c’è qualche possibilità di vederlo titolare; confermate le assenze di Ponsi, Mendes, Gliozzi, Gerli, Defrel e Caso, tutti rimandati a dopo la sosta; anche la trasferta di domani darà ai gialli l’opportunità di rinsaldare, e rinvigorire, compattezza e unità di intenti; le difficoltà sono sempre una ottima opportunità di crescita; servirà comunque una grande prestazione per portare a casa un risultato positivo che sarebbe importantissimo per morale e classifica. Un risultato negativo domani a Catanzaro rischierebbe di incrinare le poche certezze di questo inizio di campionato e potrebbe minare il morale dei canarini.



Dopo la conta degli assenti Bisoli riproporrà il 4-2-3-1, con quattro giocatori offensivi, e il probabile undici di partenza dovrebbe essere quello visto con la Sampdoria: davanti a Gagno, troveranno posto Dellavalle, Zaro, Caldara e Idrissi, in ballottaggio con Cotali che ha maggiori attitudini difensive; a centrocampo diga centrale composta da Santoro e Magnino, a meno che Bisoli decida di rischiare dall’inizio Battistella; davanti sicuri Palumbo e Bohzanaj a sostegno di Abiuso; probabile ancora Duca o addirittura Battistella a destra con Palumbo sottopunta.

Arbitra Collu di Cagliari, con il quale il Modena ha 4 vittorie in altrettanti precedenti; anche il Catanzaro ha 4 precedenti con l’arbitro cagliaritano, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Calcio di inizio domani alle ore 15.00 allo stadio Ceravolo di Catanzaro; la prevendita dei biglietti del settore ospiti ai tifosi residenti a Modena era stata sospesa dalle autorità competenti che avevano individuato alcuni profili di rischio, una situazione che si verificò anche in occasione della gara dello scorso anno.

Corrado Roscelli